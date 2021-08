Niños migrantes son hospitalizados por covid-19 en Veracruz

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García Jímenez, informó que un grupo de migrantes, entre ellos varios niños que viajaban en un tráiler, se contagiaron de covid-19 y fueron hospitalizados.

Sin revelar cuántos niños o adultos viajaban en el vehículo, ni el país de procedencia de los mismos, el mandatario estatal mencionó que los menores fueron atendidos en el Centro de Atención Médica Extendida (CAME) de Xalapa, pues su condición no era grave y ya habrían sido dados de alta.

Agregó que los adultos sí ingresaron a hospitales covid, al ser cuestionado sobre la hospitalización de niños enfermos de coronavirus y el rumor de que había varios intubados.

“Recibimos a unos niños que venían hacinados en un tráiler con indocumentados, al ir tanto tiempo ahí los adultos se contagiaron y contagiaron a los niños.

Los menores fueron atendidos en el CAME porque su condición es diferente, no se agravan, no están intubados, es más, creo ya salieron porque el CAME es una estancia de cinco o seis días máximo.” señaló.

“Si hay jóvenes hospitalizados, pero no hay una situación alarmista.” dijo el gobernador.

En la última semana de julio fueron rescatados y asegurados por la policía estatal, más de 600 migrantes en diversas ciudades de Veracruz, principalmente en la zona sur, que se suman a los que rescataran otras corporaciones y el propio Instituto Nacional de Migración.

Con información de: mty.telediario.mx