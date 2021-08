Batalla campal en fútbol colombiano

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Mientras Santa Fe y Nacional jugaban por la fecha tres del segundo semestre, los hinchas de ambos equipos, tras el primer tiempo, se enfrascaron en disturbios, cuando ambos en partido marcaba un empate 0-0.

Los aficionados del equipo local invadieron el terreno de juego. Los jugadores no habían salido para disputar la segunda parte del encuentro cuando los seguidores del equipo cardenal saltaron a la cancha con dirección a la grada norte, sitio en donde se ubicaron los hinchas de Nacional.

El problema comenzó tras un intercambio de insultos entre las dos barras y cuando seguidores del equipo antioqueño se pasaron de oriental a norte para atacar a los locales contra la reja del costado occidental.

La policía intentó reaccionar, pero no fue a tiempo. En el costado nororiental se presentaron enfrentamientos y se dañaron algunas vallas. Minutos después los efectivos de la policía tomaron el control de la situación.

El partido, donde estuvo presente la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se retrasó cerca de una hora para su reinicio.

“La misma afición. Lo que pasó no puede suceder en un estadio. Hinchas que abordan una tribuna familiar, son unos desadaptados. No deberían venir al fútbol. Mientras sea presidente de Santa Fe, voy a consultarlo, trataré de que no regresen al estadio”, comentó Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, a Win Sports.

Dos heridos graves, uno de ellos con trauma craneoencefálico, es el saldo preliminar, de acuerdo con la Policía.

Por redes sociales se conocieron fuertes imágenes de agresiones de violentos con la camiseta de Nacional hacia los aficionados de Santa Fe.