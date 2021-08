Alcalde de Valle Hermoso pide licencia para ausentarse del cargo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

El alcalde de Valle Hermoso Jesús Gerardo Aldape Ballesteros solicitó una licencia al cargo por tiempo indefinido, la cual fue concedida por el Cabildo en sesión celebrada la tarde de hoy martes tres de agosto.

Tras aprobarse la licencia durante la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, enseguida se nombró y tomó la protesta de ley al Presidente Municipal Interino Carlos Salinas Garza, quien se desempeñaba como Contralor en el Municipio.

Al declararse abierta la sesión de Cabildo a las 17 horas con 6 minutos fue en el punto número 5 de la orden del día donde se dio lectura a los integrantes del Cabildo; “Punto número cinco discusión y en su caso aprobación de la solicitud de licencia por tiempo indefinido del ciudadano presidente municipal licenciado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros “.

Aprobada la orden del día, y tocar turno a la discusión y puesta a votación de la solicitud de licencia por tiempo indefinido; el propio Aldape Ballesteros manifestó; “yo les solicito a ustedes una licencia por tiempo indefinido.

“No me estoy yendo, estoy pidiendo solamente una licencia por tiempo indefinido de más de 30 días”, refirió al hacer uso de la voz.

Tras algunos momentos de intercambio de opiniones y reclamos hacia el ahora alcalde con licencia como “no me vengas a cantar favores que yo no te he pedido”, la solicitud fue aprobada por mayoría de votos por los integrantes del Cabildo.