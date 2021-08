Cuestiona PT la visita de Narro Céspedes a Victoria

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

“No son tiempos de promociones ni destapes, para qué venir a destapar qué, así respondió el coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas, Alejandro Ceniceros Martínez, al cuestionamiento sobre la visita del senador por Zacatecas José Narro Céspedes a esta Ciudad Capital.

Al pedirle su opinión sobre un evento presidido en un hotel de esta Capital por Narro Céspedes, donde respaldó el proyecto político de Américo Villarreal Anaya a la candidatura a gobernador del estado por Morena, Ceniceros Martínez señaló que no son tiempos para hacer promociones de posibles candidatos.

“No son tiempos de destape definitivamente y Narro Céspedes tiene una función clara en el Senado dentro de la Comisión del sector agropecuario, o sea”.

“Es del estado de Zacatecas, como (para) que venir a destapar, no sé qué hayan destapado, no se pueden hacer destapes o pronunciamientos a favor de algunos candidatos porque no son tiempos de candidaturas”, agregó.

Asimismo, dijo que este proceso electoral será de coaliciones, donde se enfrentarán en las urnas los polos antagónicos de izquierda y de derecha.

En ese sentido, en relación al próximo proceso electoral, dijo que el PT irá en coalición a la candidatura a la gubernatura de Tamaulipas, la cual arrancará en septiembre de este año, adelantando que seguramente irán en alianza con Morena.

“Hay que ver, el planteamiento que hacemos, es que el candidato, el hombre o la mujer, mejor posicionado que pueda llegar a la candidatura”.