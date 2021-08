Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En la antesala de la peor experiencia se convirtieron dos días de vacaciones para Jessica DuPreeze y Michael Freedy, su prometido, quien el pasado 29 de julio falleció a causa del Covid-19 y que días antes reconoció que tuvo que haberse vacunado contra el virus.

Jessica lanzó, a través de la plataforma GoFunMe, una campaña para recaudación de fondos que le pudieran ayudar a sortear las dificultades económicas y fue ahí donde contó su historia y el porqué requería del apoyo de la sociedad.

Jessica, Michael Freedy y sus cinco hijos, el pasado 12 y 13 de julio se fueron a vacacionar a San Diego, California, esto para aprovechar los días libres que tenían, además de alejarse de la advertencia de la ola de calor que amenazaba a Las Vegas, ciudad donde residen.

Pero después de las vacaciones, Mike comenzó a tener problemas de salud y pensó que eran producto de las quemaduras severas por el sol, pero no fue así. Tras ir a una segunda valoración médica, al hombre se le notificó que tenía Covid-19 y, pese a que lo mandaron a casa, horas después tuvo que ser ingresado al hospital.

Mike fue decayendo con el paso de los días pero aún pudo tener comunicación con Jessica a través de llamadas y mensajes, destacando uno de ellos: “Debí ponerme la maldita vacuna”.

DuPreeze señaló, respecto al porqué no se habían vacunado, que no fue por no querer hacerlo. “Queríamos esperar un año desde el lanzamiento (de las vacunas) para ver qué efectos tenía la gente, pero nunca hubo intención de no ponérsela”, reconoció, Jessica.

Michael se fue deteriorando cada vez más, hasta que el jueves 29 de julio falleció a causa del Covid-19 en un hospital de Las Vegas.

“Solo tiene 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen papá. No se puede decir que soy joven y no me afectará, porque lo hará”, mencionó DuPreez, quien también agradeció el apoyo de la gente, pues al momento que se escribe esta nota ha recaudado 59 mil 930 dólares.

La mujer también aseguró que ella y su hijo mayor (17 años) ya han recibido la vacuna contra el Covid-19.

