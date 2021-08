Se reporta tiroteo afuera del Pentágono en EU

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Hoy, 3 de agosto de 2021, se reportó un tiroteo afuera del Pentágono en Arlington, en Virginia, Estados Unidos (EU); de acuerdo con información preliminar, podría haber varios heridos.

El lugar fue cerrado de emergencia por la mañana después de que se efectuaran varios disparos cerca de una plataforma junto a la estación de metro de la instalación.

El Pentágono anunció que la instalación fue cerrada debido a “actividad policial”.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021