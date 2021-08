Abuelitos buscan incorporarse al programa de 65 y más

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Hernández/ El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Luego del anuncio realizado por el delegado de programas federales en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, a través de sus redes sociales, sobre la incorporación de los adultos mayores al programa de 65 y más, cientos de abuelitos se trasladaron a las oficinas de Bienestar Federal ubicadas en Ciudad Madero.

Desde las seis de la mañana poco a poco comenzó a llenarse el estacionamiento del centro comercial ubicado en la colonia Unidad Nacional, por decenas de abuelitos en busca de este beneficio que les otorga el gobierno de la República.

Pese a que la zona sur no estaba contemplada aún, los servidores de la nación tuvieron que implementar las mesas de recepción de los adultos mayores, debido a la gran cantidad de personas que ya había en la fila.

“Una, ya arrancamos el día de hoy, es muy importante que pasen la voz, dos, que sepan que va hacer una incorporación permanente”, señaló José Ramón Gómez, mediante un vídeo difundido en la red social Facebook.

El funcionario federal precisó que si hay muchos abuelitos formados, no se deben de desesperar ya que será un trabajo paulatino hasta que el cien por ciento de los adultos mayores estén incorporados a este programa.

Servidores de la nación señalaron que estarán recibiendo la documentación de los adultos mayores como lo es copia del CURP, INE, acta de nacimiento y un comprobante de domicilio además de un auxiliar quien será la persona que pueda cobrar la pensión cuando el titular no pueda ir.

Asimismo, se informó que se está en busca de un espacio más cómodo para llevar a cabo estos trámites, ya que el exterior de las oficinas de Bienestar Federal son las adecuadas.