Este miércoles el Instituto Nacional Electoral (INE) calificó de “exitosa” la reciente consulta popular sobre enjuiciar a expresidentes y rechazó las “acusaciones y descalificaciones” en su contra, emitidas en buena medida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado, consejeros, consejeras y el Secretario Ejecutivo del INE celebraron la exitosa jornada de consulta popular del pasado domingo 1 de agosto y expresaron su entusiasta reconocimiento y agradecimiento a los más de 6 millones de votantes que acudieron a las urnas.

El Instituto señaló que hubo 285 mil funcionarios de casilla y agradeció tanto a los observadores de la consulta como a los notarios que “acompañaron la legalidad del proceso”.

En cuanto a los ataques continuos del presidente López Obrador, los consejeros remarcaron: “quienes integramos el Consejo General manifestamos -frente a quienes acusan al INE de omisión, desinterés o, peor aún, boicot a la consulta popular- que el instituto llevó a cabo todas las actividades necesarias”.

Precisó que no fue él que ordenó cambiar la fecha de la consulta para que no coincidiera con los comicios intermedios del 6 de junio sino los legisladores. En el texto se señala que no fue el INE quien redactó la pregunta confusa, sino la Suprema Corte de Justicia.

Defendió la escasa promoción de la consulta, que arrancó quince días antes, tampoco fue culpa del organismo sino de la ley que así lo establece.

Dl ente electoral, apuntó: “En virtud de lo anterior, las y los integrantes del Consejo General del INE consideramos que esta primera experiencia ha sido exitosa y representa un motivo de orgullo para la ciudadanía y para nuestra democracia”.

Rechazó en este sentido “las acusaciones y descalificaciones” en contra de la institución. El pasado 1 de agosto se celebró en México su primer plebiscito bajo la Ley Federal de Consulta Popular.

Con el 97.7 por ciento de los votos el ‘Sí’ arrasó ante un al 1.5 por ciento del ‘No’ y el 0.7 por ciento de sufragios nulos, pero la participación fue solo del 7.1 por ciento, muy lejos del 40 por ciento necesario para que el resultado fuera vinculante.

La consulta proponía enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por corrupción, fraudes electorales y la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.

Sin embargo, la Suprema Corte modificó la pregunta para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que planteaba a los mexicanos si quieren “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que la consulta popular hubiera sido un fracaso y atribuyó la baja participación al INE por no poner “voluntad” en la organización.

