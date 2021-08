Piden a jóvenes ‘no fijarse’ en marca de la vacuna

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Nudia Toscano / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Ante la incertidumbre que ha generado el conocer la marca de la vacuna antiCovid-19 que será destinada a los adultos jóvenes de Tampico, autoridades en salud los han convocado a que sin importar el biológico que la federación destine, cumplan con el esquema.

El secretario de Salud en el ayuntamiento de Tampico, José Deutsch Mendoza, indicó que lo importante es protegerse contra el coronavirus, principalmente los jóvenes que son quienes representan la mayor movilidad social y productiva, por lo que en esta tercera ola encabezan la incidencia de contagios e internamientos.

En este tenor, el entrevistado explicó que aunque existen vacunas con una baja protección, como la CanSino que ha sido destinada a jóvenes de 20 ciudades de la entidad lo que ha elevado el temor de los millennials a ser inmunizados, todas cubren el 100% contra cuadros graves, hospitalización y muerte, tras cumplir con los 15 días posteriores al recibir el esquema completo.

“Es como dicen los médicos, más vale estar vacunado, no importa la marca, lo que destinen, ayudará estar protegido mucho o poco (eficacia de la vacuna) pero vacunados, si algunas dan el 70 o el 90 de protección, eso no les quita que protegen al 100% de enfermedad grave, hospitalización y muerte, es muy bajo el índice de que puedan llegar al hospital si ya fueron vacunados”.

“Que se vacunen todos los jóvenes, sin importar la vacuna que les toque, porque son los que más salen, el alto índice de contagios que tenemos, son de jóvenes, no estén sin vacunarse, porque lo que se busca es que estén cubiertos para frenar esta pandemia” reiteró Deutsch Mendoza.