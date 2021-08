Reaparece Zuleika Garza ante acusaciones de haber ‘huido’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La polémica en el caso de la prometida del difunto comediante Sammy Pérez sigue dando de que hablar después de que familiares y manager del comediante acusaran a la prometida de sammy, Zuleika Garza, de haberse esfumado tras el fallecimiento.

En una entrevista telefónica para el programa Es Show de Multimedios, Zuleika Garza reapareció para hablar en medio del llanto de los supuestos rumores.

“Buenas noches, la verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, dijo Zuleika.

En el show compartió un video, donde supuestamente entrega las tarjetas bancarias de Sammy Pérez.

“Si estoy diciendo todo y dando la cara, es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí, sé la realidad, tengo las pruebas, tengo mensajes, tengo videos y todo. Lo que hacen conmigo no me importa, pero están destruyendo a mis hijos, tengo una hijo de 8 y una hija de 16, tengo a mi padre enfermo de diabetes” agregó.

La mujer aseguró que la violencia contra ella y su familia a aumentado tras las declaraciones que han hecho. Afirmó que el primo de sammy y su managger querían que se hiciera cargo de todos los gastos de su prometido, pero ya había cooperado con lo que podía.

Anteriormente el sobrino de Sammy Pérez había declarado que Zuleika Garza se había ido de Colima con las cuentas bancarias del comediante.

“El hospital quería que forzosamente se firmaran esos papeles para garantizar que se liquidaría el adeudo, pero el cuerpo tenía que salir de ahí a como dé lugar. Nos dieron sólo unos días para concluir dicho trámite, e incluso pensamos llevarlo a lo legal. Es lo que nos gustaría saber; de hecho también venimos a Colima con la intención de que nos entregara las cosas que eran de mi tío, pero ni siquiera nos dio la dirección donde vivían, y ya no nos contestaba el teléfono”, comentó el sobrino de Sammy Pérez.

“Al inicio suponíamos que también tenía covid y que por eso no había salido ni se había contactado, pero sólo llamó para decir que había salido de Colima y que no podía regresar”, comunicó Daniel Pérez.

Con información de: www.milenio.com