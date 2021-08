Reclaman promotores de Bienestar Social su salario

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Teresa Macías /El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Promotores de la Secretaria de Bienestar Social de la zona sur se presentaron en las oficinas de la dependencia en Tampico, para reclamar el pago de su salario ya que desde el pasado mes de julio no han cobrado.

Hay cerca de mil 200 promotores de la Secretaria de Bienestar Social en la zona conurbada que se encargan de la entrega de despensas y de la gestión de asuntos como baches, alumbrado y limpieza con los municipios.

Los manifestantes refieren que hay cerca del 90 por ciento de los promotores que no ha cobrado desde el mes pasado.

Solicitaron una reunión con German Pacheco, el recién nombrado delegado de la Secretaria en la zona sur para una respuesta de cuándo será que les paguen el salario pendiente.

“Queremos que nos digan que va pasar con nosotros si vamos a seguir trabajando, porqué a unos si les pagaron y a otros no”, mencionó Alberto Martínez.

Destacaron que no ha habido una respuesta o acercamiento de parte de las autoridades para aclarar por qué no han recibido su pago.