Se ha transformado en un “orco infernal”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rico Ledesma es un brasileño de 42 años, que sobresale a primera vista, ya que su sueño desde pequeño ha sido convertirse en un “orco infernal” y para ello ha realizado numerosos sacrificios, además de gastar miles de dólares en cirugías.

Con una gran cantidad de tatuajes, mutilaciones, implantes y colmillos, Ledesma ha modificado completamente su apariencia, algo que no siempre es bien visto por su familia y amigos, que en un principio se negaban a su cambio.

Su transformación radical comenzó a los 15 años, cuando se realizó su primer tatuaje, ahora el 85 por ciento de su cuerpo está cubierto de tinta, incluido su rostro y ojos. Además ha pasado por varias cirugías estéticas.

En su proceso para transformarse en “orco infernal”, se ha realizado 8 perforaciones debajo de la piel, se ha hecho cortes en las orejas, y se ha bifurcado la lengua para que parezca la de un reptil.

Pero este hombre no se ha detenido ahí, también se ha implantado cuernos y colmillos.

Pese al rechazo de algunas personas por su apariencia, Rico Ledesma asegura que es feliz y solo intenta ser él mismo.

“Solo intento ser yo mismo. Estas son mis ideas, mi inspiración. Me sale del corazón. La gente suele decirme cosas buenas, y esto me motiva para continuar. Gente mala existe por todas partes y siempre están ahí, pero no me afectan”, indicó Rico Ledesma en una entrevista.