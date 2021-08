Joven en Nuevo León recibe ‘pinchazo’ sin vacuna contra Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Nuevo León, una usuaria delas redes sociales compartió un video en el que se muestra el momento en que recibe un pinchazo sin vacuna contra Covid-19.

La mujer, que se hace llamar ‘Nice’ en Twitter, respondió a una duda compartida por el gobernador de Nuevo León relacionada con el regreso a clases en el estado.

La usuaria expuso que no está de acuerdo con el regreso a clases, ya que no sabe si en realidad están aplicando bien las vacunas, indicó que el domingo fue a aplicarse la vacuna a la Uni, todo estaba bien en cuanto a organización, pero hay que observar bien cuando se las apliquen.

En las imágenes muestra el momento en que la enfermera clava la aguja en el brazo de la mujer y simula empujar el émbolo. No obstante, la jeringa se encontraba vacía.

No es falso ni montaje asi sucedió talvez es verdad que uno, nose fijo al momento de que la aplican pero la enfermera se sintio presionada por que se estaba grabando que asi fue su reacción pero eso se publico no para que empiecen a insultar se hizo para que las personas que pic.twitter.com/YIasYahu2f — Nice (@Nice84803916) August 4, 2021

En un segundo video muestra el momento en que la enfermera aparece nuevamente, ahora con la dosis de la vacuna contra Covid-19.

La joven explicó que: “No es falso ni montaje así sucedió. Tal vez es verdad que uno no se fijó al momento de que la aplican, pero la enfermera se sintió presionada porque estaba grabando que así fue su reacción. Pero eso se publicó no para que empiecen a insultar, se hizo para que las personas se fijen y no les pase”.

@JaimeRdzNL no estoy de acuerdo por que la verdad, ya ni se si en verdad estan aplicando bien las vacunas el dia domingo fui aplicarme la vacuna en el uni, todo bien en la organización todo rapido pero al momento de aplicarla susede esto observen bien cuando se las aplican pic.twitter.com/m4u6YqUSsq — Nice (@Nice84803916) August 4, 2021

Con información de: lopezdoriga.com

