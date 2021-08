Se reencuentran protagonistas de Xena en los escenarios

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Quienes se hicieran famosas por protagonizar la serie Xena, la princesa guerrera, Lucy Lawless y Renee O’Connor, se reencontraron para grabar un episodio de la serie My Life is Murder, protagonizada por Lawless, reunión que ha conmovido a miles de fans alrededor del mundo.

La serie de televisión Xena, la princesa guerrera fue un hito de la televisión a finales de los noventa y principios de los años dos mil. Su trama, llena de fantasía y acción, no era común entre las series que se destilaban entonces.

El que fuera protagonizada por dos mujeres con una relación ambigua solo subrayaba lo especial que era este programa. Tras seis temporadas, Xena formó públicos afines al género fantástico y se convirtió en un ícono para la comunidad LGTB.

A 20 años del final de la serie neozelandesa producida por Sam Raimi, sus protagonistas Lucy Lawless y Renee O’Connor se han reencontrado durante la filmación de un episodio de My Life is Murder, serie protagonizada por Lucy Lawless.

Renee O’Connor participó con un papel especial en My Life is Murder. Durante un episodio de la segunda temporada, O’Connor interpreta a una gurú que es investigada por Lawless.

Ambas actrices admitieron que esta reunión tuvo sus complicaciones. Para poder participar en las grabaciones, O’Connor se tuvo que trasladar hasta Australia, donde se filma la serie.

Debido a las restricciones por la pandemia, O’Connor tuvo que hacer una cuarentena antes de integrarse al elenco de la serie. Según contó a Entertainment Weekly, Lawless no la reconoció cuando llegó al plató con su cubrebocas.

En lo referente al legado de Xena, ambas respondieron algunas preguntas acerca de cómo la serie adquirió tanta importancia entre la comunidad LGBT. A 20 años del su final, Lucy Lawless afirma que ahora es consciente de la relación lésbica que siempre hubo entre los personajes.

Declaró que: “Sabes, eso [la relación entre Xena y Gabrielle] estaba escrito en el ADN de Xena desde el principio. Es solo que ni Renee ni yo nos dimos cuenta. Al menos al principio”.

Las actrices dijeron estar felices de que la gente aún recuerde la serie, gracias en buena medida a la importancia que adquirió para la comunidad LGBT.

No descartan que alguien en el futuro produzca un reboot de Xena, la princesa guerrera donde incluso se ahonde más en la relación entre ambos personajes. Sin embargo, aclaran que ese no sería el único ingrediente de la serie.

Renee and Lucy Lawless – the gang is back together! #MyLifeIsMurder pic.twitter.com/3yci2xmq8i

— AUSXIP Renee O'Connor (@ausxiproc) August 5, 2021