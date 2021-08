Galilea Montijo confirma muerte de su papá por covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Covid no da tregua y ahora le tocó enfrentarlo a Galilea Montijo.

La conductora reveló en vivo que desafortunadamente su padre fue víctima letal del virus.

Durante la emisión del programa Hoy, Galilea confirmó la triste noticia y aseguró que aunque nunca fue muy allegada a él, le duele su partida.

No es nada fácil porque es un tema muy personal. Como siempre estoy para darles la cara, siempre dando la cara para lo bueno y mal. A pesar de tener pocos recuerdos y vagos con mi papá, me entristece su partida. Hace diez años, él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá, yo lo acepté por la felicidad de mi mamá que siempre ha sido mi intención, ver feliz a mi mamá. Dios y la vida me dio la oportunidad de ver por ambos de estar al pendiente de ellos. Y ahora que mi papá se fue me toca ver por mi mamá como lo hice desde el primer momento en el que empecé a trabajar”, expresó Galilea Montijo en medio del llanto.

El señor Gustavo Montijo Talamentas estuvo internado durante 10 días antes de perder la batalla contra el coronavirus.

La actriz pidió al público no confiarse pese a ya estar vacunados.

A todas las familias que están pasando lo mismo, no pierdan la fe en Dios. Mi papá estuvo diez días hospitalizado, él cayó como una víctima más del covid por esta terrible pandemia. Y ya con las dos vacunas. Por cuestiones de covid lo incineraron. Yo próximamente estaré con mi familia”.