Renuncia dirigente municipal del Onmpri por violencia política

Redacción ED

La maestra Mercedes Heredia se convirtió en la primera mujer tamaulipeca en renunciar a un cargo partidista debido a la violencia política ejercida en su contra.

Ante los ataques misóginos que recibió por parte de algunos integrantes del equipo de José Lorenzo Morales Amaro, candidato del PRI al Ayuntamiento de Güémez en la reciente elección del seis de junio, Heredia optó por dejar la presidencia del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en ese municipio.

Con carácter de irrevocable entregó su renuncia ante Ofelia Garza Pineda, Presidenta de ONMPRI Tamaulipas.

En reunión privada, la “maestra Meche” explicó a Garza Pineda, que no podía seguir desempeñando el cargo, pues durante la campaña, sufrió ofensas misóginas sin que Morales Amaro tomara medidas al respecto, no obstante, haberle comentado personalmente lo que estaba sucediendo.

Por el contrario, dijo, por el hecho de haber alzado la voz contra los actos misóginos en perjuicio de su persona, fue víctima de insultos, difamaciones y burlas en las redes sociales por los integrantes de equipo de campaña del candidato, situación por la que se sintió decepcionada y lesionada en sus derechos como mujer y su dignidad como persona.

Heredia le explicó a Garza Pineda que no puede permitirse ni tolerarse este tipo de actos al interior del ONMPRI ni del partido.

En su escrito de renuncia narra de manera detallada lo acontecido y los sentimientos que le provocó haber sido objeto de violencia política por razón de género en el equipo de campaña de quien resultó candidato ganador en la elección de ayuntamiento en el citado municipio.

Detalla, por ejemplo, la actitud pasiva de Morales Amaro, candidato del PRI. Refiere que no hubo ninguna medida ni acción para reprender a sus agresores, por el contrario, fue relegada de la toma de decisiones.

“La violencia política por razón de género de la que fui objeto por parte del equipo de campaña del Señor José Lorenzo Morales Amaro, sumado a la actitud pasiva como supuesto líder de un proyecto, me obliga a abandonar las filas del Partido Revolucionario Institucional, sin abandonar mi lucha personal y política en defensa de los derechos de las mujeres. En la política, en Güémez, en Tamaulipas y en México… ¡El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo!”, expresó en su misiva de renuncia. 0

La renuncia de Heredia al Onmpri de Güémez, fue comunicada el pasado 19 de julio a Ofelia Garza Pineda, pero fue este 4 de agosto cuando fue entregada una copia a Edgar Melhem Salinas, Presidente del Comité Directivo del PRI en Tamaulipas.

“La violencia política contra las mujeres por razón de género es algo muy delicado, no se pueden tolerar ni ser omisos ante ninguna denuncia ni señalamiento por más genérico que se considere” insistió.

¿Habrá alguna medida o investigación al interior del PRI en contra de Lorenzo Morales Amaro, candidato que ganó la elección” se preguntó la denunciante.