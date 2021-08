Estados Unidos gana Oro en baloncesto Olímpico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Gregg Popovich puede respirar tranquilo. La cuarta fue la vencida, al sumar su primer título como parte del cuerpo técnico del Dream Team. Tras estar en los fracasos como asistente en el Mundial de 2002 y en Atenas 2004, además del Mundial de 2019 que fue el peor lugar (7°) en la historia del Team USA en el primer partido de Pop como sucesor del Coach K. El entrenador de los Spurs tenía la presión de ganar el oro en Tokyo 2020 y lo hizo de la mano de Kevin Durant, quien quien tuvo otra actuación de época en una final olímpica para guiar el triunfo 87-82 de Estados Unidos ante Francia.

KD fue el jugador clave en el reclutamiento para hacer esta edición del Dream Team. Tras su compromiso, llegaron Lillard, Booker, Tatum y más, y uno de los mejores anotadores de la historia volvió a estar a la altura en la final: no alcanzó los 30 de las finales de Londres y Río, pero se quedó solo a uno en Tokio. Leyenda olímpica: líder anotador del Dream Team en la historia de los Juegos y empata a Carmelo Anthony con tres oros.Jayson Tatum fue la segunda voz con 19 de la banca, Lillard y Holiday sumaron 11. Por Francia, Fournier y Gobert terminaron con 16, pero sufrieron en ofensiva al tener 18 pérdidas, el doble que el Team USA. Eso y 11 libres fallados explican que un metal sea plateado y no dorado.

Durant en buena medida explica la diferencia del primer partido de la fase de grupos ante Francia y lo que pasó en la revancha en el duelo por el oro. Ahora no se metió en problemas de faltas, en el primer cuarto ya tenía más puntos que en el debut (12 vs 10).

Estados Unidos comenzó lento de nuevo (0 de 8 de triple), pero fue mejor que los inicios ante España y Australia. Durant tomó las riendas en la pequeña crisis inicial (10-4) y con un 16-6 para cerrar el primer parcial, los estadounidenses terminaron ganando 22-18. Desde que Durant anotó tres libres para el 18-15, Estados Unidos no volvió a ir abajo.

Francia estuvo al borde del precipicio en el segundo periodo, abajo hasta por 14, pero a base de tiros libres se mantenían con uñas y dientes en el partido. Eso sí, si hubieran fallado menos de la línea (18 de 29), quizás otro gallo cantaría, más porque Evan Fournier estuvo lejos de repetir los 28 del primer duelo. Efecto Jrue Holiday. El base campeón de los Bucks lo limitó a 16 en 5 de 15 de campo y Francia no tuvo respuestas desde el perímetro.

Aún con todo, Francia estaba a ocho puntos (71-63) al final de tres cuartos. Durant comenzó a mostrar muestras de cansancio y el Team USA logró solo dos puntos en los primeros 4 minutos del último periodo. Nando de Colo, a la brava, iba recortando y Frank Ntilikina, un espectador más en la primera mitad, entró y con un triple puso el 73-70.

Las caras de preocupación estaban ahí para el Team USA, similar a la final ante España en Beijing. Ahí Kobe Bryant les rescató con un 3+1 y 13 años después, fue Damian Lillard, uno de los más señalados en el torneo, el que logró dos canastas que abrieron el margen de nuevo a 10. Parecía todo controlado, pero fallos desde la línea de Dame y pérdidas pusieron el partido 85-82. Durant abrió a cinco desde la línea con 8.8 por jugar y Batum falló la última plegaria francesa, que por tercera ocasión caen en una final olímpica ante el Dream Team, que mantiene la tendencia de nunca haber perdido dos veces ante un mismo rival en los Juegos.