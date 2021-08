Fanfarrias para el descalabro

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Pérez Ávila

Sin ponerse de acuerdo, el Presidente de la República y el presidente del Instituto Nacional Electoral, se manifestaron inmediatamente después de concluida la Consulta Popular, emitiendo una opinión paralela.

López Obrador, enfatizó que aún con la baja participación ciudadana, se afianzó el propósito afirmativo de ir contra los expresidentes, para quienes quedó muy claro que, “nadie debe sentirse intocable”.

Córdova, hizo una afirmación congruente con el propósito presidencial. Aseguró que pese a todo, la consulta había sido un éxito.

Yo advierto, inteligente lector, una tendencia irreversible de los actuales actores políticos, a la egolatría. La vanidad, los conduce a sentirse, la encarnación de ideales absolutos; de ahí, su obstinación, en exhibir en público, una satisfacción personal frente a inobjetable verdad: al pueblo, no le interesa participar en un juego de espejos perversos.

¿Quiere la 4a Transformación enjuiciar a quienes han sido Jefes de Estado antes que López Obrador? Háganlo. Actúen. Procedan.

Lo digo claro. Pero no metan al pueblo en sus torcidos fines. Si de cada cien, únicamente siete desfilaron frente a las ánforas, eso, sólo tiene una interpretación: La inmensa mayoría quiere tranquilidad, certidumbre, certeza de que no será, un número más, en la estadística escalofriante de secuestrados, desaparecidos, violentados y asesinados.

Considerar, “un éxito”, el descomunal fracaso de la consulta, es una idiotez.

“Bajad el telón. La farsa ha terminado”.

Imposible marginar al epicúreo, Francisco Rabelais, del desenlace del plebiscito dominical. Todo lo sórdido del sondeo, se desplomó, ante el desinterés del pueblo, harto de estrategias equivocadas, ahíto de mensajes congestionados de ofrecimientos de bienestar.

Rabelais, en su último aliento, en el soplo postrer de su existencia, dejó explicito su pensamiento sobre su persona, considerando que, toda su vida, había sido una farsa.

Consultar al pueblo, con retruécanos, si se debe juzgar o no, a “actores políticos” que hayan dañado al país, es una farsa de enorme magnitud.

Yo no considero un síntoma de rechazo, o de aprobación, al gobierno de López Obrador, la nula comparecencia ciudadana. Me parece una respuesta rotunda del pueblo, sobre un único punto. La indiferencia popular es clara, no le corresponde decidir, lo que constituye una responsabilidad constitucional de la autoridad.

Para dejar bien claro mi observación. El pueblo le ha dicho al señor Presidente que actúe, cumpliendo a cabalidad con su deber. Si advierte que sus antecesores incurrieron en ilícitos, que le originaron daños al país, proceda a someterlos a juicio. Si la autoridad competente los halla culpables, que los meta a la cárcel.

López Obrador creó su propia encrucijada. Va con todo, en contra de sus opositores, dejándolos inhabilitados para desafiarlo dentro de tres años, o se expone a lo peor….

Dejo de pensar en Rabelais. Me llega el recuerdo de Robespierre.

Robespierre era llamado por los franceses, “el incorruptible”, por el encono con el cual persiguió a los ciudadanos ligados a la monarquía del derrocado Luis XVI, así como por la saña con la cual sometía en la tribuna del parlamento a sus enemigos. Se le consideró el alma de la salvación popular.

Todos saben que sufrió la misma suerte, que quienes fueron condenados por él, a morir bajo la guillotina.