La tarde del jueves 5 de agosto de 2021 fue puesta en libertad María Isabel San Agustín, una mujer de origen indígena y originaria de Hidalgo, que cumplía una sentencia de 65 años de prisión en el Penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, por el delito de secuestro.

Fue detenida hace más de 10 años en la alcaldía Milpa Alta, pero en el 2018, la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el Protocolo de Estambul.

El pasado 29 de julio, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció que, en el marco de un decreto presidencial, María Isabel podría abandonar la prisión por ser víctima de tortura y así sucedió.

Su liberación anticipada ocurrió minutos después de la seis de la tarde y en la puerta ya era esperada por su papá, su mamá y su hermana.

“Me siento feliz, me siento feliz. Se me hizo justicia. Siento mucha felicidad, se me hizo justicia. Espero que esto sirva para todas las que están aquí injustamente, que se les haga justicia porque aquí la mayoría de la población es inocente. Solo sé que pasé 10 años inocentemente en este lugar ”, fueron las primeras palabras que pronunció María Isabel tras salir de la cárcel poco después de abrazar a sus seres queridos y llorar a su lado

Minutos más tarde, el señor Rosendo, su padre, expresó su sentir. Dijo que se encuentra muy emocionado y reiteró que se hizo justicia.

“Muy emocionado. La verdad no tengo palabras para agradecerles a todos, a toda la gente. Nunca va a volver porque mi hija es inocente. Ya se hizo justicia, la verdad, gracias a Dios, ya se hizo justicia. Ahí está mi hija, hasta no ver no creer, la verdad”, declaró su padre.

Posteriormente la familia entera abordó una camioneta y se trasladó a Milpa Alta, donde ya era esperada por sus hijos y varios de sus seres queridos.

Aunque aún no sabe qué hará en su primer día como una mujer libre, lo que sí tiene claro es que su siguiente paso consistirá en concluir su bachillerato, ya que toda la secundaria y parte del bachillerato los cursó en prisión.

Su puesta en libertad se produjo después de que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se pusiera en contacto con sus familiares y les señalara que era cuestión de tiempo para que abandonara la prisión.