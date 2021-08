Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este 8 de agosto se conmemora otro Día Internacional del Gato, esto gracias a la Fundación Internacional para el Bienestar Animal. Por ello te contaremos la tierna, pero trágica historia de la gatita Scarlett, la cual que dio origen al nombre de Karen en los memes de gatos.

Esta historia se remonta a los Estados Unidos; se trata de la pequeña “michi” que se ganó la admiración de muchos en medio de un dramático accidente.

LA GATITA HEROÍNA DE NUEVA YORK

La historia cuenta que Scarlett era una gatita que acababa de tener una camada de cachorros en 1996 y vivía en un garage abandonado en Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, un incendio en el vecindario, terminaría con la tranquilidad en el lugar, pues obligó a todos a correr por sus vidas, incluyendo la de los felinos.

Al llegar los servicios de emergencia al lugar para controlar la situación y vieron, se sorprendieron al ver a Scarlett sacando a sus cinco gatitos, uno por uno del lugar hacia un sitio donde estuvieran a salvo. Pese a que la noble mamá quedó con quemaduras en sus ojos, oídos y cara para salvar a sus críos, uno de ellos no sobrevivió.

Scarlett recibió el reconocimiento de todo el mundo, y provocó que el Día de las Madres le enviaran tarjetas felicitándola, pues significó, para muchos, el mejor ejemplo de lo que significa dar todo por sus hijos, incluso, poner en peligro su propia vida y exponer su salud, quedando llena de quemaduras.

Fue tal el reconocimiento que protagonizó lugares en televisión e incluso tuvo su propio libro: Scarlett Saves Her Family: The Heart-Warming True Story of a Homeless Mother Cat Who Rescued Her Kittens from a Raging Fire escrito por Jane Martín y J. C. Suares y publicado en 1997.

ES ADOPTADA

Tras el incendio, Scarlett encontró un nuevo hogar en el mismo barrio con Karen Weller, quien se hizo responsable de la Scarlett hasta el último de sus días. Sus crías, por su lado, fueron adoptadas en parejas por otros habitantes del vecindario, quienes permitían que mantuviera contacto con sus amados hijos, de modo que Scarlett siempre estuvo cerca.

En el 2008 en octubre, Scarlett murió a causa de enfermedades con las que cargaba desde tiempo atrás, pero su legado quedó para la posteridad, quedando inmortalizada su historia gracias al nombre de su dueña, Karen.

Tras su pérdida, Karen señaló que era la gata más preciosa y cariñosa, y su casa todo se trataba de ella. Sin saber que el adoptar a esa gatita, provocaría que su nombre se popularizara años después en Facebook o Twitter gracias a la vida y obra de la pequeña gran Scarlett.

LOS MEMES

Cada vez que veamos memes referentes a ‘Karen’, evoca esa inspiradora historia de la gatita Scarlett y su dueña Karen, además de ser una historia digna de recordar en el Día Internacional del Gato.

