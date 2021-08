Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En Georgia, Europa, una mujer fue violada y asesinada, razón por la cual su novio ha jurado venganza en contra de quien cometió el delito que ha cimbrado a la región y cuya noticia ha dado la vuelta al mundo.

Shanae Brooke Edwards, de 31 años, el pasado viernes 30 de julio, fue atacada mientras caminaba por el monte Mtatsminda. En el momento de la agresión, Edwards estaba hablando por teléfono con una amiga de Estados Unidos, quien alcanzó a escuchar los gritos de Shanae. “Quítame las manos de encima. Por favor déjame ir, está bien, déjame ir”, se oyó por el teléfono antes de que la conexión se perdiera.

Después de enterarse del asesinato de su pareja, Moudy El Sayed, aseguró que se encargaría vengar a Brooke, sin importarle el tiempo que le tome localizar al violador y asesino.

El hombre señaló que: “Tengo una misión en mi vida y es matar a la persona que le quitó la vida. No me importa si me paso el resto de mi vida tras las rejas, se hará justicia y tú vas a sufrir lo mismo que ella sufrió.

El Sayed dijo que: “Se hará justicia, mi amor. A esa persona la enterraré, nada me detendrá, te lo prometo”.

También aseguró que dentro de sus planes estaba el alcanzar a Edwards en Europa, pero la pandemia por el Covid-19 los mantuvo separados por un tiempo. Ella en Georgia, y él en Líbano.

En cuanto al ataque, el Ministerio del Interior de Georgia indicó que se inició una investigación acerca de la muerte de la mujer; el caso está siendo tratado como un asesinato premeditado. Medios locales informaron que el posible responsable del crimen sería un hombre de cabello rubio, de unos 30 años aproximadamente.

El día de la agresión, a través de un grupo de Facebook, una usuaria aseguró haber escuchado a una mujer gritando en los senderos debajo del parque Mtatsminda, aproximadamente una hora después de que Edwards fuera vista dejando su casa.

En el mismo grupo, otra mujer también afirmó haber visto, casi al mismo tiempo que Shanae desapareció, a un hombre teniendo sexo “agresivo” con una mujer, aproximadamente a 50 metros de distancia.

Un día después, el cuerpo de Brooke fue encontrado, el sábado 31 de julio, esto después de que la policía, perros de rescate, voluntarios y amigos se sumaran a su búsqueda.

Vakhtang Gomelauri, ministro del Interior de Georgia indicó que el Ministerio y los policías están haciendo todo lo posible para encontrar al asesino. Aseguró que ya tienen alguna información, aunque no puede hablar de ello debido a los intereses de la investigación.

Shanae Brooke Edwards era originaria de Australia, pero desde 2016 comenzó a recorrer el mundo y hacía dos años que había llegado a Georgia, donde enseñaba inglés. Ahora, varios amigos, mismos que hizo en su recorrido por diferentes países, han tenido que despedirse de ella a través de redes sociales, resaltando su calidez humana.

