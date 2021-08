Lyn May anuncia que será mamá

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Lyn May anda desatada en redes esta semana, han salido varias noticias respecto a opiniones y fuertes revelaciones que ha compartido la popular vedette mexicana.

No es sorpresa que sea polémica debido a que es bien sabido que le gusta la atención, desde su particular y única forma de vestir hasta en las historias que disfruta de compartir. Esta semana nos hemos enterado de todo tipo de noticias gracias a la vedette, compartiendo la vez que se le cayó una peluca en pleno programa en vivo, asegurando que no habrá boda entre Belinda y Nodal y sobre sus dos sesiones de sexo a la semana como secreto para mantenerse radiante a sus 68 años.

La última noticia de la vedette ha impactado a los fanáticos dejándolos con la boca abierta y el ojo cuadrado, debido a que publicó algo que muchas personas creerían como algo biológicamente imposible.

La noticia involucra el recibimiento al mundo de un futuro bebé… y así es, la madre será Lyn May. Lyn anunció en un post en su cuenta de Instagram que actualmente cuenta con tres meses de embarazo y publicó una serie de fotos con el cantante Markos D1, el prometido de la actriz que es 30 años menor.

Con información de: milenio.com