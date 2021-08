Padres de familia no atienden recomendaciones: Coepris

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

En el regreso a clases presenciales, más que tener dificultades por el uso de cubrebocas con los menores de edad el problema está en la falta de conciencia por parte de algunos padres de familia, que son renuentes a utilizarlos, alertó el responsable de la Coordinación Jurisdiccional de la Coepris en Victoria, Gustavo Castro Ormaechea.

Tras señalar que han advertido ya este tipo de situaciones en los programas piloto de regreso a las aulas, Castro Ormaechea mencionó: “hemos tenido experiencias de maestras que dicen que regularmente con los niños no batallan mucho, los niños conviven con sus tapabocas de una forma muy común”.

Y agregó: “con los que tienen problemas es con los adultos que llegan y no quieren ponérselo, pero con los niños, los estudiantes, regularmente no están batallando con ese tema”.

Para recalcar que son algunos padres de familia quienes aún se muestran renuentes a utilizar el cubrebocas, añadió.

“Los papás son los que están un poquito ‘es que a mí ya me dio’, eso no te exime de que no contagies, como que no entendemos todavía el tema de que hay que ser responsables con nosotros mismos, ya es cortesía yo traer mi tapabocas, es una cortesía de salud”.

Para concluir, Castro Ormaechea refirió: “creo que por ahí tendríamos que comenzar a trabajar ese tema con la sociedad, si hacemos conciencia general podemos regresar a una actividad diferente como la que estábamos acostumbrados en tiempos pasados”.