“Ya no hay gasolinazos” en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México ya no hay “gasolinazos” y presumió que en la zona de la frontera con Estados Unidos el combustible es más barato.

Ahora que estamos en el gobierno me da mucho gusto decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, ya no hay gasolinazos”, expuso el mandatario por medio de un video en su cuenta de Twitter.

En el marco de su gira de trabajo por Chihuahua, el mandatario presumió que en una gasolinera de Ciudad Juárez el precio de la gasolina Magna es de 15.20 pesos por litro.

“Desde que inicié el gobierno hice el compromiso de reducir los precios de los combustibles en la frontera”, manifestó el presidente.

López Obrador destacó además que en toda la zona fronteriza se pagan menos impuestos y se aumentó el salario mínimo al doble. “Un trabajador en la frontera tiene derecho a un salario mínimo de 213 pesos”, expuso.

Estamos de visita desde ayer en Ciudad Juárez, antes Paso del Norte, lugar de grandes gestas históricas. Aquí despacharon Juárez y su gabinete por alrededor de un año, dirigiendo la resistencia contra la invasión francesa y en defensa de la República. pic.twitter.com/nMDSmc4ua6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 8, 2021

