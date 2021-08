Colonos de Victoria quedan fuera de padrón de programas federales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por no poder demostrar con un documento su domicilio, habitantes del asentamiento irregular “Patria Para Todos” no se han podido incorporar y van a quedar fuera del programa Federal de Pensiones para Personas Adultos Mayores de 65 años y Más, denunció Benjamín Torres Hernández.

El presidente de la Asociación Civil Unión Revolucionaria de Gestores del Estado (URGE) al acudir a la explanada de Palacio de Gobierno acompañado de un grupo de personas con diversas cartulinas en mano, señaló; “gente que vive ahí no va a poder solicitar el apoyo porque no tiene la credencial de elector, es una violación a sus garantías, se está quedando fuera de un apoyo federal”.

El Presidente de la Asociación Civil Unión Revolucionaria de Gestores del Estado lamentó que al argumentar que hay un adeudo con el banco y no cuentan con las escrituras, además que son espacios invadidos por los habitantes, el Ayuntamiento de Victoria se ha negado a liberar las cartas de residencia que se requieren para registrarse en el programa de 65 y Más.

“Queremos que nos digan si nos van a apoyar, y si no nos van a apoyar igual. No queremos nosotros que nos mientan, porque yo a la gente no le miento y no quiero que me mientan a mí tampoco”, refirió.

Como se recordará, el mismo grupo de habitantes del predio “Patria para todos” a principios de año se manifestaron frente a la Presidencia Municipal de esta Capital para exigir la entrega de las cartas de residencia señalando que pasadas administraciones los ayudaron, sin embargo no les entregaron el documento.

Los manifestantes exigieron la intervención del secretario General de Gobierno César Verástegui Ostos para obtener las cartas de residencia en beneficio de los habitantes del predio “Patria para todos”.