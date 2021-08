El Chavo Borjas, una historia de superación

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Por Alejandro Salas/Hora Cero.-



Reynosa, Tam.- Hace casi un año, en plena pandemia -como hoy- septiembre del 2020, José Carmen Borjas, entonces de 51 años, llevaba dos semanas desempleado, por lo que ideó hacer tortas de jamón y queso, y salir a venderlas a diversos puntos de la ciudad.

Desde los primeros días de ventas, las tortas tuvieron buena aceptación entre la clientela, y este hombre oriundo de Río Bravo que vive desde los 5 años en Reynosa, comenzó a tomarle cariño a su pequeño negocio.

Empezó yendo a gasolineras del bulevar Hidalgo, negocios, oficinas y hasta casa por casa a ofrecer sus tortas de buen tamaño con jamón y queso blanco.

De repente la raza bautizó sus tortas como las del chavo, por lo que un día, para innovar su estrategia de venta, recargándose en la fama del “Chavo del 8”, inventó un personaje muy parecido, con una indumentaria parecida, pero con un toque personal: El Chavo Borjas.

Adquirió la indumentaria: Una gorra a cuadros, una shorth, playeras de diversos colores, tirantes en colores vivos que se coloca de un solo lado, una hulera y tenis vistosos.

Y así, las tortas de El Chavo se hicieron realidad, “Las Tortas del Chavo Borjas”.

“Había gente que me decía, no le de vergüenza andar vestido así; pues yo le decía, claro que no, vergüenza es robar. Yo tengo que sacar para vivir con mi esposa, con mi hermana que es especial y no puede valerse por sí misma, tengo que pagar la luz, agua…”, comenta.

José Carmen Borjas no está muy familiarizado con las redes sociales, pero un día un locutor michoacano con habilidades en diseño le propuso, al ver su Facebook, hacerle una caricatura y unos jingles promocionales de sus tortas.

Entonces a su equipo de trabajo que consta de un carro rodante que jala con su diestra, agregó una bocina en la que ahora reproduce las grabaciones del locutor que, además de la cortinilla musical del programa del Chavo del 8, invita a comprar las tortas.

“Coma bien y rico y apoye a los emprendedores de la región, tortas de jamón “El Chavo Borjas”, dice la grabación.

Hoy el Chavo Borjas cuenta con su caricatura con su rostro, con bigote y dientes prominentes, y es conocido por mucha gente de Reynosa, que suele consumir sus tortas, que prepara a diario desde las 5:30 de la mañana.

Dice que también acude a ejidos y rancherías cercanas de donde le hablan por teléfono y la garantizan una venta mínima de 20 productos. Su equipo de trabajo también incluye un carro americano del año 2002.

“Al Seguro Social no vengo mucho, por eso de la pandemia. Yo uso cubrebocas y todas las medidas de seguridad, pero pues hay que cuidarse. Vendo más en el CRI, en el DIF, en lugares de vacunación, y tengo mis rutas por el bulevar Hidalgo, Las Cumbres, y me echo vueltas hasta el Puente Internacional y a veces por los mercados, Los Rieles, Jarachinas, Muros y Puerta Grande.

En este oficio de la venta de tortas, José Carmen Borjas ha aprendido cosas. Recuerda que una vez, una mujer le pidió dos tortas mientras estaba en una gasolinera.

“Yo dejé la charola con las 17 tortas que me quedaban en el cofre del carro de la señorita, que estaba prendido, rumbando. Me descuidé y por el rumbido del carro, pues la charola se cayó, perdí todas. Llegue a la casa y lloraba como un niño. En fin, son cosas que pasan y uno aprende”.

Este exguardia de seguridad es honesto. Hace poco lo vieron miembros de una asociación civil y le ofrecieron apoyarlo para solventar alguna necesidad, pero luego de platicarlo con su esposa, quien tiene trabajo y cuenta con seguridad social, coincidieron en que hay gente más necesitada que él que sí requieren la ayuda, y la rechazó.

Cuando casi concluya su jornada, si al Chavo le quedan unas cuatro o cinco tortas de las 50 que prepara para vender, las regala a personas que viven en la calle, gentes de cruceros o indigentes.

“Pues a uno le ayuda la gente al comprarnos nuestro producto, y uno pues puede ayudar a esta gente que a veces no ha comido”, cuenta El Chavo Borjas a Hora Cero.

¿Y como le va mejor, de guardia de seguridad o de vendedor de tortas?

“Mire, yo trabajaba en empresas, y son jornadas de 12 horas, entonces ahora con este negocio, aunque hay que madrugar, acaba uno a buena hora, y ahora convivo más con mi familia. Mis hijos ya están grandes, pero los veo más, al igual que a mi esposa y a mi hermana, que depende de mi”, concluye Borjas.