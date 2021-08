Fallece deportista de covid-19 tras no quererse vacunar

Eyers creyó que si se contagiaba de COVID-19 solo sería una “enfermedad leve” por su perfecto estado de salud; pese a ser medicado y estar en un hospital con todos los cuidados, John sufrió un fallo orgánico que le provocó la muerte.

Previo a su muerte, el deportista de 42 años confesó que le hubiera gustado escuchar a la gente y vacunarse.

Por último, Jenny McCann mencionó que su mamá “quiere que la gente sepa sobre John por su historia, para salvar la vida de alguien, para que el dolor y la pérdida impulsen a las personas a vacunarse”.

My 42yr old twin brother died in ITU of COVID-19 last week. He died exactly 4 weeks after testing positive. He was the fittest, healthiest person I know. He was climbing Welsh mountains & wild camping 4 weeks before his death.

My two children have lost their fun uncle. The Uncle who would always play with them. The Uncle that dressed up as Father Christmas on Christmas Day. My Mum has lost her baby boy. My niece, her much loved & needed Dad.

— jenny mccann (@jennyeye) August 2, 2021