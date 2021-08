Sammy al fin descansa en paz

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (Agencias)

Los familiares del comediante Sammy Pérez, quien falleció hace una semana debido a un infarto cardiovascular, dieron a conocer que por fin lograron recuperar el cuerpo de su ser querido.

“Dios ya no me permitió cumplir con la promesa de ir por ti y llevarte a tus rehabilitaciones pulmonares, pero Dios me permitió ir por ti hasta donde estabas, contra viento y marea, pues había muchas trabas, pero pude recuperar tu cuerpo”, escribió Daniel Pérez, sobrino del actor en redes sociales.

Hace unos días, Pérez señaló que Zuleika Garza, prometida del actor, era la responsable de firmar la salida del cuerpo, pero cuando intentó contactarla se desapareció y con ello se complicó la entrega del cuerpo de Sammy.

Trascendió que, entre dimes y diretes, Garza apareció en un programa de televisión negando las acusaciones en su contra, en donde aclaró que tuvo que estar aislada por sospecha de coronavirus.

Por su lado el sobrino de Sammy compartió una foto en donde se muestra la urna que contiene las cenizas, junto a unas fotos y los lentes que usualmente usaba el comediante. En otra publicación escribió un mensaje muy conmovedor.

“Hoy hace una semana que a las 4 de la madrugada recibí una llamada, diciendo que tu corazón había dejado de latir, habían intentado hacer de todo durante ese infarto, pero fue imposible, Luchaste como todo un guerrero”, se lee en Instagram.

La dedicatoria estuvo acompañada por una fotografía del actor, sentado sobre un pequeño sillón, que simula un trono, el cual está rodeado de varios muñecos de peluche. La publicación superó los miles de “me gusta”.