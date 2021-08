Voy a ser gobernador de Tamaulipas: Garza Narváez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Abriendo la posibilidad, incluso, de postularse por otro partido, Felipe Garza Narváez declaró esta mañana “yo no aspiro a ser candidato, yo aspiro a ser gobernador de Tamaulipas”.

“No voy a ser el candidato, voy a ser el gobernador de Tamaulipas. Sí creo que soy mucho mejor que algunos otros que se dicen ser mejores”.

Después de descalificar las encuestas al referir “ponen a 10, pero Felipe Garza Narváez no está en las encuestas”, añadió; “yo sé quien soy, no puedo andar maquillando mi historia, no sé si vaya a ser candidato por Morena, lo deseo, no depende de mí, lo que sí se, lo que yo quiero, es gobernar Tamaulipas, no ser candidato”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de postularse por otro partido en caso de no ser elegido como el candidato de Morena a la gubernatura, Garza Narváez, ante representantes de diferentes medios de comunicación, se limitó a responder; “no sé, qué te parece, me gustaría tener otra reunioncita con ustedes”, lo dejamos para otras ocasiones, cuando sea necesario”.

En rueda de prensa celebrada esta mañana, Garza Narváez aseguró ser la mejor opción entre los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la candidatura a gobernador de Tamaulipas en el proceso electoral 2021-2022 al haber obtenido ya tres triunfos en las urnas donde, destacó, la votación a su favor fue en ascenso en cada una de sus participaciones.

“Una cosa es un buen candidato que se aviente un buen rollo, y la otra cosa es lo que tienes que hacer”, enfatizó.

“Por qué lo digo, porque hay a veces muy buenos candidatos pero muy pésimos gobernantes, entonces lo que yo quiero ser es muy buen gobernador, no nada más un buen candidato”, recalcó para concluir.