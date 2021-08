Confirma OMS primera muerte en África por virus de Marburgo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Fue confirmado por las autoridades sanitarias de Guinea-Conakri un caso de fiebre hemorrágica de Marburgo, un virus similar al ébola, del que alertaron el pasado 6 de agosto.

En un comunicado el Ministerio de Salud guineano anunció que el caso probable de fiebre de Marburgo diagnosticado el martes 3 de agosto, ha sido reconfirmado por el Instituto Pasteur de Dakar (Senegal) el lunes 9 de agosto, lugar a donde se envió una muestra después de confirmarse en dos laboratorios nacionales.

El Ministerio añadió que la investigación iniciada desde el 5 de agosto en torno al caso no ha revelado ningún caso sospechoso de fiebre de Marburgo; sin embargo, 155 contactos del confirmado “son objeto de un seguimiento diario” que tendrá una duración de 21 días.

CONFIRMAN VIRUS EN GUINEA

La respuesta requiere un esfuerzo concertado para prevenir la transmisión y proteger a las comunidades. Colegas de la OMS han estado en el campo con socios locales desde que surgieron las primeras alertas y continuarán brindando todo el apoyo necesario.

Por el momento el caso es calificado de “aislado” por las autoridades sanitarias de Guinea, fue detectado en la prefectura de Gueckédou, en la sureña región de Nzérékoré.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el paciente con el virus de Marburgo murió después de acudir a una clínica local en el área de Koundou de Gueckédou.

El director regional de la OMS para África, el Dr. Matshidiso Moeti, indicó que ya trabajan con las autoridades sanitarias de Guinea para implementar una respuesta rápida contra la fiebre hemorrágica.

Moeti señaló que la posibilidad de que el virus de Marburgo se propague por todas partes significa que debemos detenerlo en seco.

El Gobierno guineano ha decidido poner en marcha diferentes disposiciones como la sensibilización sobre medidas preventivas, profundizar la investigación para identificar eventuales casos sospechosos y activar el centro de tratamiento de epidemias de Gueckédou para el cuidado de posibles positivos.

La fiebre de Marburgo es tan mortífera como el ébola y se estima que en África ha sido responsable de la muerte de más de 3 mil 500 personas.

Es causada por el virus de Marburgo, de la familia filoviridae, la misma a la que pertenece el ébola.

Provoca hemorragias repentinas y puede producir la muerte en pocos días, con un periodo de incubación de 2 a 21 días y una tasa de mortalidad de entre 24 y 88 por ciento.

Los huéspedes naturales de este virus son los murciélagos de la fruta son, que cuando es transmitido a los humanos puede ser contagiado mediante contacto directo con fluidos como la sangre, saliva, vómitos u orina.

Esta enfermedad, para la que no hay vacuna ni tratamiento específico, fue detectada en 1967 en la ciudad alemana de Marburgo -de ahí su nombre- por técnicos de laboratorio que resultaron infectados cuando investigaban a monos traídos de Uganda.

La sureña región de Nzérékoré ya fue a comienzos de 2021 la zona donde se originó el brote más reciente de ébola en Guinea, que terminó con 23 casos diagnosticados y 12 muertes.

En una aldea de Gueckédou, también en Guinea, se inició en diciembre de 2013 la peor epidemia de ébola de la historia, un brote que se desató en varios países de África occidental hasta 2016 y en el que hubo al menos 11 mil 300 decesos y 28 mil 500 contagios, unas cifras que, según la OMS podrían ser conservadoras.

