Llega Messi al París Saint-Germain

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después de finalizar toda una era en el FC Barcelona, el París Saint-Germain (PSG) confirmó la llegada al club de Leo Messi.

A bordo de un avión privado y acompañado por su esposa y sus tres hijos, el astro argentino llegó a París, Francia.

Lionel Messi onboard a Bombardier Global 7500 has just landed at Paris Le Bourget pic.twitter.com/UKYTsENi98

— AIRLIVE (@airlivenet) August 10, 2021