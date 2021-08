Ronaldinho desea que Messi sume alegrías en el PSG

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El exfutbolista Ronaldinho Gaúcho deseó a Lionel Messi, su amigo y excompañero en el Barcelona, “muchos momentos de alegría” en el PSG, club donde el brasileño jugó dos temporadas.

“Es una alegría muy grande haber jugado en esos dos clubes [PSG y Barcelona] y ahora ver a mi amigo vistiendo esta camisa, ¡que vengan muchos momentos de alegría, Leo!”, escribió el dos veces Balón de Oro en su cuenta en Twitter.

Ronaldinho que vistió la casaca del PSG entre 2001 y 2003, acompañó su mensaje con una fotografía de Leo Messi a su arribo este martes a París para firmar con el club francés tras dos exitosas décadas en el Barça.

Dinho y La Pulga coincidieron en el cuadro culé entre el 2004, cuando el argentino debutó, y en 2008, cuando el brasileño pasó al AC Milan de Italia.

Como jugador y ya retirado, Ronaldinho alabó varias veces la calidad del séxtuple ganador del Balón de Oro, al que considera “el mejor” jugador “de su época”. Y Messi tampoco elude respuesta cuando le preguntan por ‘Ronnie’, a quien ha atribuido el despegue futbolístico de los culés en el siglo XXI.

“También quedo muy feliz con mi amigo @sergioramos en el equipo y un súper elenco, estoy oliendo aroma de Champions”, añadió Ronaldinho, sobre el fichaje del defensor español por el PSG y el poderío que tendrá ese equipo en la próxima edición del torneo europeo.

Messi será presentado por el Paris Saint Germain el miércoles en el Parque de los Príncipes.

É uma alegria muito grande por ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo vestindo esta camisa, que venham muitos momentos de alegria Leo!!! Também fico muito feliz com o meu parceiro @sergioramos no time e um super elenco, to sentindo cheiro de Champions hein kkkk 🤙🏾 pic.twitter.com/4cDlScpMJt

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 10, 2021