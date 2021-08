Informó que dio instrucciones para proteger a la periodista: “Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola, no está sola”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reprobó este martes las amenazas contra la periodista Azucena Uresti y otros medios de comunicación.

El mandatario informó que dio instrucciones para proteger a la periodista: “Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola, no está sola”.

Dijo: “Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia, quiero decirle que cuenta con nosotros desde que me enteré di instrucciones para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección”.

Indicó que reprueba completamente las amenazas y que no admite que se actúe de esa forma, por lo que se protegerá a Azucena y a todos los mexicanos, ya que es su responsabilidad: la protección de los mexicanos, que no sean dañados, que no sean intimidados, ni amenazados por nadie.

El mandatario mexicano señaló que los periodistas tendrán “la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo y a todos los ciudadanos”.

López Obrador indicó que: Estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad, ya no hay, como era antes, protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada, ya la autoridad no está al servicio de las mafias”.

