El nuevo embajador de EU en México será Kenneth Lee Salazar: Ebrard

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que Kenneth Lee Salazar será el nuevo embajador de Estados Unidos en México, luego de que el Senado estadounidense confirmara el nombramiento.

A través de un mensaje en Twitter, el canciller manifestó que este nombramiento es una “buena noticia para las estrechas relaciones que existen entre las administraciones encabezadas por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden”.

El Senado de Estados Unidos confirmó el nombramiento de Ken Salazar como próximo embajador de ese país en México.

The following nominations were CONFIRMED by voice vote:

—Jennifer Lester Moffitt to be Under Secretary of @USDA for Marketing and Regulatory Programs

—Kenneth Lee Salazar to be Ambassador to the United Mexican States

(1/5)

— U.S. Senate Majority Floor Updates (@DSenFloor) August 11, 2021