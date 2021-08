Gobierno Federal apoyará a estados con pago de nóminas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno Federal apoyará a algunos estados con el pago de nóminas para aliviar la crisis económica por la que atraviesan.

En la mañanera de hoy, criticó que algunos gobernadores salientes no manejaran bien los recursos del erario durante su gestión cuando el Gobierno Federal ha entregado puntualmente las participaciones, inclusive por adelantado.

López Obrador mencionó que inclusive, con los cambios de gobierno, algunos mandatarios electos han pedido al Estado que dejen de entregar completas las participaciones para no recibir “sin nada” a los estados.

Ante el escenario, el Gobierno Federal ayudará con el pago de nóminas para no afectar a los trabajadores, aunque no le corresponda legalmente.

Los trabajadores tienen que recibir su sueldo, sus ingresos, y en eso sí ayudamos. Pero no es ‘a ver, dennos, no me alcanza’”, dio a conocer el mandatario Nacional.

Cuestionó a los gobernadores con problemas financieros por no administrarse bien, por no aplicar planes de austeridad y por apostar por el derroche.

Indicó que las malas prácticas financieras tienen su origen en administraciones pasadas, cuando desde la Secretaría de Hacienda se instruía licitar grandes proyectos de infraestructura a ciertas compañías y empresarios.

Un hospital que costaba 500 millones terminaban pagándolo en 5 mil millones, entonces, ¿qué era la mecánica? Que Hacienda le descontaba de las participaciones a ese estado lo que tenía que pagar a la empresa, entonces la empresa recibía puntualmente, pero las participaciones de los estados cada vez se hacían menos”, ejemplificó el mandatario López Obrador.

