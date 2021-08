Los jóvenes están muriendo por no vacunarse, asegura enfermera

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Con un video y sin poder contener las lágrimas, una enfermera de Luisiana, Estados Unidos, lamentó que en el hospital donde trabaja están intubando y perdiendo apacientes jóvenes por el covid-19.

Felicia Croft explicó que trabaja en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Shreveport y exhortó a los jóvenes a vacunarse.

“No puedo explicar la sensación de derrota cuando le inviertes todo a un paciente y no es suficiente”, dijo Croft que ha tratado a pacientes covid, desde el inicio de la pandemia.

Aseguró que el hospital donde trabaja se encuentra en el peor punto de la crisis sanitaria debido al impacto de la variante Delta en la población no vacunada.

Explicó que 108 de los 123 pacientes ingresados por covid en su hospital no se habían inmunizado y aquellos con esquema completo podían regresar a casa para abrazar a sus seres queridos, pero el futuro de los no vacunados es más incierto.

“Y luego saber que podrían haberse vacunado y podría haber hecho una diferencia”, dice la enfermera entre lágrimas en su video.

A Louisiana nurse says patients in ICU are "younger and sicker, and we're intubating and losing people that are my age and younger—people with kids that are my kids' age that are never going to see their kids graduate." https://t.co/i5HANksaiP pic.twitter.com/Tzmq7S91vy

— ABC News (@ABC) July 31, 2021