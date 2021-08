Mujer moja a viejita que vendía artesanías en la calle

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un video se comenzó a virilizar y a causar molestia entre los usuarios de las redes sociales, ya que una mujer mojó a una viejita que vendía artesanías sobre la calle, una gran falta de respeto hacia la persona de la señora de la tercera edad que no hacía ningún daño a nadie.

A través de redes sociales en donde este caso se hizo visible y después viral, pues un joven señala que una abuelita artesana sufrió una humillación en plena vía pública mientras hacía el intento de ganarse la vida dignamente.

En el video se logra ver a la abuelita con rebozo y cubrebocas puesto que rodea el lugar en el que tiene sus productos artesanales que reposan sobre el suelo, mientras que gente a su alrededor voltea hacia arriba en donde se encuentra una mujer que al parecer le aventó agua.

El joven que grabó el suceso, comentó lo que sucedió y pidió que si no quieren ayudar las personas no deben echar a perder el trabajo de los demás. “Hoy me tocó esta mala experiencia… como una señora humilde está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante y gente ignorante como mi querida amiga le moja todo su negocio.

Neta gente sino tiene nada qué hacer no se ponga hacer este tipo de cosas, pónganse a ayudar no a echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace”, indicó el joven que grabó el video.