Ocho mil jóvenes altamirenses despreciaron vacuna antiCovid

Miguel A. Díaz F./El Sol de Tampico.

Altamira, Tam.- Más de 8 mil jóvenes altamirenses despreciaron la vacuna contra el Covid-19 la semana pasada cuando se implementó la campaña de inmunización en esta ciudad, debido a que estos no creen en la aplicación del medicamento.

César Vázquez Jáuregui, director de Protección Civil en el municipio informó “en el municipio existe un promedio de 42 mil jóvenes cuya edad oscila entre los 30 y 39 años de edad y solo 33 mil 600 se dieron de alta al programa de vacunación para recibir el medicamento y al final se superó esa cifra”.

El entrevistado señaló que el total de jóvenes que no recibieron la vacuna la semana pasada “fueron un promedio de ocho mil cuatrocientas personas, lamentablemente ellos no tomaron en cuenta el alto riesgo que representa en este momento contraer el virus del Covid-19 y lo peor es que pueden perder la vida”.

La mayor cantidad de personas que no han recibido la vacunación residen en el área rural a lo que Vázquez Jáuregui señaló “aquí no se trata de que si crees o no en la vacuna contra el Covid-19 solo hay que ver el alto riesgo que representa contraer la enfermedad, no deben creer en los rumores en torno a la aplicación del medicamento, aquí está comprobado científicamente que está siendo efectiva y que debemos protegernos”.

Señaló que estas 8 mil 400 personas que no fueron vacunadas la semana pasada, ahora representarán un riesgo de contraer la enfermedad y contagiar a otros.