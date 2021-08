Sueña Messi con ganar otra Champions

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Con su familia siempre junto a él y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, así fue la presentación oficial de Leonel Messi como nuevo jugador del equipo parisino, con quien quiere ganar otra Champions League ya que está seguro que ambos tienen los mismos objetivos y el vestidor está lleno de amigos.

Desde muy temprano cientos de personas se dieron cita a las afueras del estadio para darle la bienvenida a Leo coreando su nombre ¡Messi, Messi, Messi!

“Tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos al estar separados y ahora que estamos juntos espero lo consigamos.

“No es fácil (ganar una Champions), hay veces que puedes tener al mejor equipo del mundo y no ganar, creo que el París también lo sabe. Es difícil ganarlo, qué hace falta no sé, pero hay que estar unidos y también un poquito de suerte o se busca, no siempre gana el mejor, eso que tiene lo hace tan lindo y por eso todo mundo la quiere (la Orejona)”, señaló Messi en su conferencia de presentación.

Sus amigos, una de las razones para ir al PSG

No es un secreto que Messi buscaría no solo el llegar a un equipo con hambre de ganar, sino a un vestidor donde todos los objetivos sean en conjunto y qué más si es con viejos conocidos y en un país que le gusta visitar cuando hay periodos vacacionales, como lo es Ibiza, uno de los lugares favoritos de él y su familia.

“Todo el vestuario, el cuerpo técnico influyó mucho para yo elegir este club. Lo primero fue eso, ya que hay una cercanía, hablamos y todo estuvo muy bien desde el principio”, señaló Messi

Messi y su encuentro con la afición

Aunque ya había sentido el calor de la afición del PSG, al terminar la conferencia de prensa y siempre acompañado de su familia dejó las instalaciones para salir a saludar a los cientos de seguidores que desde muy de madrugada se dieron cita para ver aunque sea unos segundos al futbolista argentino.

Ya con un semblante más feliz, Messi les sonrió y saludó, por algunos minutos disfrutó de los tambores, las cortinas de humo de los colores del PSG y los cánticos coreando su nombre. Después entró de nuevo al campo del Parque de los Príncipes para tomarse una fotos junto al jersey 30 y a Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París, quien no lo dejó solo en ningún momento

“Es impresionante (la afición), no había vivido una cosa así, es mi primera vez, después de un cambio así”, compartió Messi en una breve y primera entrevista para el canal del PSG TV.