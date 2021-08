Vacuna Sputnik tiene efectividad del 83% ante variante Delta: Rusia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Centro Gamaleya ruso aseguró que la vacuna Sputnik V contra Covid-19 tiene una efectividad de 83.1 por ciento ante la variante delta.

Este miércoles, en un estudio revelado, se apuntó que “la eficacia de Sputnik V contra la infección de la #Delta fue de 831 por ciento (reducción x6) y 94.4 por ciento contra hospitalizaciones (reducción x18) informó el Ministro de Salud ruso.

Se informó que esta eficacia ante la variante Delta es mayor a la estimada por Moderna (76%) o Pfizer (42%).

La vacuna Sputnik V utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5, la cual se aplican en dos inyecciones a administrar con una separación de 21 días.

Sputnik V ha demostrado una eficacia del 97.6 por ciento, informó en abril pasado el Fondo de Inversiones Directas Ruso (FIDR).

La expansión de la variante Delta, con una capacidad de contagio más elevada que el coronavirus original, está haciendo tambalear las previsiones sobre la cobertura que debe alcanzar la vacunación para conseguir la inmunidad colectiva, que podrían tener que revisarse al alza, han reconocido expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La única causa de inquietud no es solo la variante Delta, puesto que también la alfa, la beta y la gama han surgido de mutaciones que las han hecho relativamente más transmisibles, virulentas y con el potencial de reducir la efectividad de las medidas recomendadas para contener la pandemia, razón por la cual la OMS las considera “variantes de preocupación”.

De acuerdo con el último informe epidemiológico de la organización, la variante delta (inicialmente detectada en India) se transmite actualmente en 135 países, la beta (Sudáfrica) en 132, la gama (Brasil) en 81 y la alfa (Reino Unido) en 182.

