Impacta la pandemia a giro de vinos y licores

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Las restricciones que se han emitido para la venta de vinos y licores durante la pandemia de Covid-19 repercutió ya en cierres de establecimientos que ofertan estos productos, empresarios del ramo afirman que las medidas impactaron en una caída de la comercialización hasta de un 7 por ciento, teniendo que reducir el personal en algunos comercios por este motivo.

José Luis Ortega Delgado, empresario dedicado a la venta de vinos y licores, señaló que el impacto en diversos comercios es en ocasiones insostenible y que la medida afectó a comercios especializados pues además de las restricciones por días y horarios, deben de soportar el cierre de negocios, que se aplica en diversos giros.

Lo que debería hacerse es insistir en que la gente, tome en cuenta las medidas preventivas como el uso del cubrebocas, gel antibacterial o lavado de mano constante, expuso, “porque no lo hacen; mientras que en los negocios cumplen con todos los protocolos de seguridad en salud y se acata lo dispuesto a las autoridades en el horario de apertura y cierre por la pandemia del covid-19”.

“Los sábados se está operando hasta las 3 de la tarde, y el domingo cerrados y entre semana abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 3 de la tarde. A donde vamos a ir a parar, quien le va a pagar a los empleados, si no entra dinero como vamos a pagar, yo no lo veo bien que se tengan tantas restricciones que no ayudan a bajar los contagios y debe existir una mejor estrategia”, dijo.

Consideró que “lo que se debe hacer es que los jóvenes acaten la medida de la sana distancia, que no se aglomeren porque ese es el problema que se tiene con la pandemia más adelante, porque eso sí es grave y a ver hasta cuando aguantamos, pues las ventas siguen cayendo, actualmente va ya en un 6 o 7 % y han cerrados algunos o varios, han cerrado incluso restaurantes”.

Expresó que en vez de cerrar negocios mejor que la Secretaría de Salud y todas las autoridades le pidan a la gente que no se quite el cubrebocas, que se lave las manos, que tenga higiene “y se debería de poner más orden en los ambulantes y no en los negocios establecidos que pagan impuestos, porque si no va a suceder lo mismo que en el mercado municipal que hay como 70 locales cerrados”.

