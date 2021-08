Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La periodista, activista y ahora empresaria, Lolita Ayala, rompió las redes sociales, pues se mostró como nunca antes al compartir una increíble foto que dejó impactados a sus fans. Mostró una imagen de cómo lucía en su juventud en traje de baño, muy ad hoc a este mes de agosto, en época de verano. Imagen que impactó a los internautas y que se volvió viral.

A través de su cuenta de Instagram fue donde la emblemática presentadora de noticias compartió una imagen en donde luce un traje de dos piezas de rayas blancas y negras.

Ayala describió la imagen, en la que mostró su esbelta figura, como una breve celebración de la época de verano. “Mood de agosto. Lolita Summer”, escribió para acompañar la postal.

Su publicación comenzó a ganar likes en cuestión de minutos, y recolectar múltiples comentarios. Entre ellos:

“Hermosa señorona, lo bella le viene desde hace años. Tan linda como una rosa”,; “Luce hermosa”; “Siempre ha sido una mujer hermosísima”; “Qué cuerpazo, siempre has sido bella y ahora más”; “Qué bella Lolita”; “Hermosísima dama, señora Dolores”, “Qué abdomen hasta la fecha, mi mayor admiración”; “Ay, qué padre que se animó a usar traje de baño, a mí me daba tanta pena”, se lee entre las reacciones de la publicación que llegó a más de seis mil likes.

REVELA DETALLES DE SU PASO POR TELEVISA

Lolita Ayala reveló en entrevista con Alex Fernández para su canal de YouTube, algunos detalles sobre su paso en la televisora de Azcárraga junto a su emblemático mentor Jacobo Zabludovsky.

La periodista reveló que el ser del género femenino no le trajo problemas, pues el “ser mujer –le– facilitó las cosas”. Sin embargo, admitió que en aquella época -finales de los 80- cuando se ganó el espacio informativo, era un momento en el que se creía que las mujeres periodistas no tenían credibilidad a cuadro.

Relató que: “No, tú de sustituta o de segunda, porque de titulares no tienen credibilidad. Hasta que se hizo el milagro y me dieron mi noticiero sola en marzo del 87. Y ahí empecé y ahí empezaron las mujeres. Fue poco a poco que las mujeres fueron tomando puestos que eran para los hombres”.

Para Lolita Ayala el ser mujer no fue algo que le dificultara su andar, pese al difícil camino para las mujeres, aunque admitió que debía demostrar que sí podía.

“Todo el mundo me pregunta a mi lo difícil por ser mujer y la verdad para mi, el ser mujer me facilitó las cosas. De verdad. Como había pocas mujeres, los jefes eran muy amables conmigo y muy generosos. Claro como mujer, no sólo llegas y a trabajar, sino que debes demostrar que puedes. A la mujer se nos exige más claridad”, comunicó la comunicóloga.

Lolita Ayala admitió que las mujeres muchas veces deben trabajar más por las tareas que se les asigna.

Señaló que las mujeres que trabajan tienen que llevar la casa, llevar a la escuela a los hijos, tienen cinco trabajos no uno sólo como los hombres. Entonces es más duro para la mujer para trabajar.

