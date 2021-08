Rommel Pacheco sueña con ser gobernador de Yucatán

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Después de su participación en Tokio 2020, Rommel Pacheco, está a 22 días de tomar posesión como Diputado Federal en la 65 Legislatura para así comenzar con su carrera política.

El ahora ex clavadista, que recientemente dijo adiós al deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio, señaló que tratará de hacer un buen trabajo como legislador con el objetivo de mantenerse vigente en la política y poder pisar otros cargos como senador, alcalde y gobernador.

“Hoy empiezo como Diputado, algún día me gustaría ser gobernador, pero para eso hay que trabajar y prepararse. En nueve años o en lo que corresponda. Es un proceso”, apuntó.

“En tres años lo sabré. Hay muchos caminos, el Senado, las alcaldías, pero hay que ir paso a paso. Hay que trabajar de la misma forma como fui en el deporte”, comentó en entrevista.

Rommel platicó que la inspiración para convertirse en político le llegó cuando subió al podio más alto de la Cámara de Diputados, al recibir un reconocimiento por haber ganado la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Clavados en Río de Janeiro 2016.

“Yo solo me convencí. En 2016 cuando me dan un reconocimiento en la Cámara de Diputados, ahí dije que algún día… y ahora a partir del 1 de septiembre entro como Diputado, y quiero llegar hasta lo más alto”, agregó.

Pese a que solo le faltó ser medallista en unos Juegos Olímpicos, Pacheco aseguró que se retiró feliz y contento con la trayectoria que forjó durante los 28 años que le dedicó a los clavados, disciplina en la que logró ser multimedallista en Juegos Panamericanos.

“Me hubiera encantado cerrar con broche de oro con la medalla en Tokio. Los Juegos Olímpicos eran la cereza del pastel, pero me voy contento por haberlo dado todo. Me voy feliz y contento con la entrega en estos 28 años”, finalizó el ex clavadista.

Y al final de mis años como deportista aprendí a disfrutar el camino… Me voy pleno y feliz porque siempre di todo de mi. Gracias a toda la gente de México por tanto cariño 🙌🏻🇲🇽🙌🏻 #Tokyo2020 #juegosolimpicos pic.twitter.com/w1n2Ckkdke — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) August 3, 2021

Con información de: mty.telediario.mx