Explosión en un autobús en Rusia deja dos muertos

Una explosión en un autobús en Rusia, la noche del jueves, dejó dos personas sin vida y 17 heridas.

Las autoridades informaron que por el momento privilegian la posibilidad de que se haya tratado de un accidente.

El gobernador de la ciudad de Vorónezh detalló que una mujer perdió la vida poco después de la explosión, debido a las heridas y otra persona murió después de ser hospitalizada.

Varios de los heridos se encuentran graves por las quemaduras. El conductor dijo a medios que había 35 personas viajando en el autobús en el momento de la explosión.

La explosión fue tan fuerte que hizo volar el techo y los vidrios. Varias personas que se encontraban en el lugar pudieron tomar video del siniestro.

Al lugar fueron enviados expertos desde Moscú y se abrió un proceso penal por negligencia en el mantenimiento del bus.

“Hasta ahora, nada indica que se pueda tratar de un ataque terrorista”, dijo el vicegobernador regional, Serguei Sokolov, a la agencia noticiosa Interfax.

Breaking: At least 1 dead, 16 injured, after a bus explosion in Voronezh, Russia. Authorities have opened a criminal investigation into the incident. pic.twitter.com/FtKCq2A2Gz

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 12, 2021