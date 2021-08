Funcionarios insensibles y antipáticos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda.-

Muy lamentable lo que está ocurriendo en algunos municipios con lo de las afiliaciones de adultos mayores al programa de pensiones federal.

En el caso especial de Ciudad Madero, se han registrado infinidad de quejas por la desorganización que muestran los “servidores de la nación”.

Es muy triste y vergonzoso ver a decenas de abuelitos haciendo enormes filas, a veces en el quemante sol.

Por su edad, deberían tener mayores consideraciones, pero por el contrario, pareciera que muchos de los “servidores de la nación” asignados a estas tareas se aprovechan de su vulnerabilidad para tratarlos mal.

Ayer, un grupo de abuelitos denunció la falta de consideración de estos servidores públicos, quienes sin previo aviso les cambiaron la sede.

Algunos habían llegado al módulo que les habían indicado desde las tres de la madrugada, y ahí aguantaron para ser de los primeros en afiliarse.

Pero como si se tratara de una burla, los funcionarios de las oficinas de Bienestar decidieron cambiar la sede y no les avisaron hasta media mañana a los adultos mayores que ya estaban haciendo la fila, son chingaderas, con el perdón de la palabra.

Ante esa situación los abuelitos, molestos con toda razón, decidieron protestar y cerraron una importante avenida que conecta a Ciudad Madero con Tampico ¿qué necesidad había de todo esto?

Ojalá que este caso llegue hasta el delegado de programas federales, José Ramón Gómez Leal, y que así como dedica tiempo y recursos a promover su imagen, atienda esta situación que están viviendo los abuelitos en diferentes municipios, pero principalmente en Ciudad Madero.

EN OTROS ASUNTOS, dentro de dos semanas el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, solicitará licencia de manera indefinida para ir a tomar protesta como diputado federal.

Gerardo Peña es una de las cartas del gobernador Cabeza de Vaca para sucederlo en la gubernatura.

Los que lo han tratado aseguran que es un tipo agradable, a pesar de su facha de sangrón y arrogante. No estoy seguro de si Peña sería el indicado para darle la pelea a Morena, pues hasta ahora sus resultados políticos han sido de medianos a muy malos, pero al no haber otro que se rescate en el equipo local, no tendrán más remedio que lanzarlo.

EL PERSONAJE

Le gustaría ser gobernador, pero ni siquiera ha logrado ganarse el respeto como dirigente del PAN. Luis “Cachorro” Cantú sigue siendo eso, un cachorro en la política.

Recientemente golpeó el avispero al informar sobre la alianza con el PRI y el PRD, versión que rápidamente desmintieron los dirigentes estatales de ambos partidos. Y no es que la alianza no se vaya a dar, es que no es un asunto que esté en las manos de El Cachorro, ni en las de Melhem ni en las del PRD Tamaulipas.

Ese acuerdo se está cocinando a nivel de las dirigencias nacionales y hasta ahora no han sentado las bases de la coalición.

POSDATA

Tienen razón los padres que no quieren enviar a sus hijos a clases presenciales por temor a contagios. Ojalá que tampoco los lleven a fiestas, espectáculos, cine o balnearios, porque ahí también hay riesgo y muy alto.