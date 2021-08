Niños vencieron el cáncer juntos y se reúnen por primera vez

Cuando Mack Porter, de 3 años, terminó sus tratamientos contra el cáncer en el Phoenix Children’s Hospital, todo lo que quería era volver a la “casa del médico” para ver a su mejor amigo, Payson, que también tiene 3 años.

“Todas las mañanas, su primera pregunta era, ‘¿Cuándo puedo jugar con Payson?'”, Dijo la madre Dani Porter.

El mes pasado, finalmente llegó el día. Mack y Payson Altice, quienes están en remisión, se reunieron y el momento de alegría fue capturado por la cámara.

En el video lacrimógeno que apareció en Today’s Morning Boost, se muestra a Mack presentando a Payson, de 3 años, con un ramo de flores que él mismo eligió. Luego, el dúo se abrazan y bailan juntos en la cocina de Payson.

Mack pasó la mañana preparándose para la cita de juegos y eligiendo juguetes que pensó que a Payson le encantarían.

Mack, a quien le diagnosticaron linfoma anaplásico de células grandes (LACG) en enero, ahora está en remisión. Payson, quien estaba luchando contra la leucemia linfoblástica aguda de células B, también está en remisión. Ambos comenzarán el preescolar en el otoño.

El dúo se conectó por primera vez a principios de este año en el hospital, después de que Porter notó a una niña “valiente” que desfilaba por el pasillo con globos gigantes de mylar.

“Sólo sabía que a Mack le gustaría”, recuerda Porter. Más tarde ese día, Porter se acercó a la madre de Payson, Traci Barrett, para ver si estarían interesados ​​en dar un paseo.

“La sala de juegos y la sala familiar estaban cerradas debido a COVID”, explicó Porter.

Barrett, un estilista, no puede hablar de la amistad sin llorar.

“Payson estaba tan aislado. Fue muy difícil conocer gente debido a la pandemia. Ella pedía juguetes nuevos cada cinco minutos “, dijo Barrett a TODAY Parents.” Y luego llegó Mack “.

Con vías intravenosas adheridas a sus cuerpos, los niños se unieron por su amor por Peppa Pig. Payson le presentó a Mack las Tortugas Ninja, y Mack le enseñó a Payson algunos movimientos de baile geniales que había aprendido de sus hermanas mayores.

“Traci y yo estábamos llorosos al verlos ser niños”, dijo Porter. “Tan pronto como Mack se levantó de su siesta, dijo: ‘Necesito encontrar a Payson y traerle un regalo'”.

Mack y Payson, que viven a 30 minutos el uno del otro en Arizona, fueron a nadar juntos la semana pasada. También se envían regularmente videos divertidos. “Es una relación realmente especial”, dijo Porter. Barrett agregó: “Es indescriptible”.

YOU'VE GOT A FRIEND IN ME!

Best friends Macky & Payson are so happy see each other for the 1st time outside the hospital walls❤️😭

Macky is in remission from Stage 3 Anaplastic Large Cell Lymphoma.

(🎥Macky.strong)#childhoodcancerawareness#mackystrongpic.twitter.com/SUJp2A11Q6

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) August 10, 2021