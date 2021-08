Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un padre identificado como Noel Lozano, de la parroquia Cristo Obrero, en Santa Catarina, Nuevo León, se hizo viral en las diferentes redes sociales luego de que fuera grabado al expresar su opinión sobre las personas que no se cuidan del Covid-19.

“La gente que no se está vacunada es la gente que nos está enfermando a los demás”, dijo molesto antes de decir que no le dan “ganas de rezar por gente necia”, como una de sus amigas que no se vacunó, enfermó y está cerca de morir.

Asimismo, mencionó que cuando habló con la familia de su amiga dijo que rezaría por ella solo porque era muy cercano.

“Le dije a la familia: ‘Voy a rezar por ella, porque soy muy amigo de ustedes’. Pero casi ni ganas me dan de rezar oír gente necia que no ha querido cuidarse. ¿Por qué tenemos que estar rezando por los necios, por esos que les vale la vida de ellos y de los demás?, dijo.

As u vez, dijo que no pidieran por ellos, sino por las personas que si se cuidan y que valoran ‘la vida de los demás’.

“Por los necios, que Dios se compadezca de ellos. Hay que cuidarnos y tomarnos esto muy enserio, no es una broma” finalizó.