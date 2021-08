A la altura de las circunstancias

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Enrique Diez Piñeyro Vargas

Todavía le resta un mes y medio a la actual administración municipal encabezada por la licenciada Pilar Gómez Leal y vemos con tristeza cómo ese ímpetu que se le caracterizó al tomar las riendas del Ayuntamiento, por arte de magia desapareció. Vemos como ese significativo esfuerzo que se hizo para resanar un poco el daño ocasionado por el anterior alcalde duró muy poco. Apenas concluyó el proceso electoral y, al no verse favorecidos por la voluntad popular, vuelven a dejar en el abandono a Ciudad Victoria.

Vimos con beneplácito la decisión de haber quitado de la alcaldía a tan nefasto personaje que durante dos años se encargó de destrozar la Ciudad y de robarse el presupuesto municipal junto con sus familiares y amistades. Siguió al pie de letra el manual de todo lo que no debe de hacerse cuando se ocupa un cargo público, que trajo como consecuencia el colapso de los servicios públicos en la ciudad.

Lo vergonzoso del caso es que el ahora alcalde con licencia fue premiado con una subsecretaría en el sector salud del gobierno del estado, como un estímulo a su magnífico desempeño al frente del municipio, en vez de llamarlo a rendir cuentas por todas las tropelías realizadas. Un personaje que perdió el piso rodeándose de gente oportunista sin conocimientos ni preparación para desempeñar funciones en el servicio público.

El origen de todo se debe a que la administración estatal abandonó completamente a Ciudad Victoria. ¿Por qué? No lo sabemos. Los casi cinco años que lleva este gobierno no se han interesado en lo absoluto por la capital. Gracias a los dos años de gestión de Oscar Almaraz Smer al frente del municipio, no resentimos como tal el abandono, debido a que el señor si se puso a trabajar y no se descuidaron en ningún momento los servicios públicos. Solo bastó que asumiera el cargo el payaso bailarín y empezara la pesadilla para los victorenses.

Hemos recorrido las colonias de la Ciudad y vemos con tristeza que era innecesario por parte de las autoridades permitir este nivel de abandono. Escuchamos con atención el sentir de cientos de ciudadanos agraviados por quienes les prometieron un cambio, el cual nunca llegó. Es imperdonable lo ocurrido en la ciudad y la gente lo manifestó en las urnas rechazando al partido que defraudó la confianza y convirtió a la Capital de Tamaulipas en un chiquero.

La próxima administración municipal que entrará en funciones el uno de octubre encabezada por Eduardo Gattás, tiene una responsabilidad enorme y toda la población espera que él y el equipo de trabajo con el que se hará acompañar, puedan a estar a la altura de las circunstancias. Confiamos en que el alcalde electo conforme un equipo de profesionales que cumplan con el perfil en cada área del Ayuntamiento y puedan ofrecerle a la ciudad eficacia a la hora de aplicar programas y obtener los recursos necesarios.

Las asignaturas por atender son muchas. Buscar los mecanismos adecuados para bajar recursos de la Federación será la prioridad de prioridades. Se requieren grandes inversiones para garantizar los servicios básicos de calidad. Se tienen que concretar proyectos ambiciosos que permitan hacer de la Ciudad un atractivo para los empresarios que quieran establecerse y generar más empleos para los victorenses. Eso se consigue paso a paso. Lo primero, será cumplir con las familias victorenses haciendo de nuestra capital la ciudad limpia y amable que algún día presumíamos con orgullo.

“El secreto para contratar a los mejores es este: Busca a personas que quieran cambiar al mundo”: Marc Benioff.