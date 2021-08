Alertan por posible riesgo de mezclar Pfizer y CanSino

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Nudia Toscano / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Los maestros que han esquivado los filtros en la vacunación anticovid-19 de la zona sur, logrando aplicarse Pfizer aun y cuando ya cuentan con la CanSino, se reportan sin reacciones adversas graves, únicamente han desarrollado manifestaciones leves y ordinarias como lo son cuadros febriles y entumecimiento del brazo.

Lo anterior fue confirmado por el patólogo e investigador, Raúl de León, descartando cuadros graves en la zona asociados a la mezcla no autorizada de biológicos, aunque advirtió que las consecuencias en la salud pueden llegar hasta un mes posterior.

“Conocemos casos que no les ha pasado absolutamente nada y también tenemos casos que han tenido ligera reacción febril, un poco de entumecimiento en el brazo y a las 8 a 12 horas se les pasa con uso de paracetamol, pero (la mezcla de vacunas) no es algo autorizado”.

“No tenemos casos de reacciones graves, severas a la aplicación o mezcla de vacunas, pero cada paciente reacciona de manera distinta, vamos a ver con el paso del tiempo si no surge alguna reacción, porque creen que si no pasa en media hora, no les dará nada, pero puede haber reacciones a la semana e inclusive al mes”.

El Sol de Tampico informó este viernes que son más de 20 los docentes que han mezclado biológicos tras confirmarse que la CanSino pierde eficacia a los seis meses, de acuerdo a lo dicho por Jaime Olvera dirigente del SNTE Tampico, que no tiene reporte de reacciones graves entre los agremiados y añadió que es una práctica que recomiendan consultar previamente con un médico y realizarse la prueba de anticuerpos para considerar si es o no necesario.

En este tenor el especialista Raúl de León recordó que se requiere un monitoreo médico posterior a la mezcla de vacunas, para no dejar pasar cuadros graves adversos, enfatizando que no se recomienda realizar estas acciones al no existir estudios científicos que los respalden aun cuando en la zona se reporten reacciones leves entre los maestros.