Claman servicio de luz en Ricardo Flores Magón

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Miguel Díaz/ El Sol de Tampico

Altamira, Tam.- Residentes del ejido Ricardo Flores Magón, localidad ubicada a un costado del puerto de Altamira, desde la tarde de este viernes 13 de agosto se encuentran sin el servicio de energía eléctrica sin que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya atendido la petición de restablecerles el suministro de luz.

Arturo Puente Vázquez, residente en el ejido Ricardo Flores Magón denunció lo anterior y lamentó “siempre tenemos que estar batallando con el servicio de la luz, ahora no ha venteado mucho menos se ha registrado alguna tormenta eléctrica, tal vez se deba a que existe una gran demanda del servicio por la alta demanda de luz por las elevadas temperaturas que existe y el público usuario prende el sistema aire acondicionado o el ventilador”, explicó.

El entrevistado refirió que la suspensión en el servicio de energía eléctrica se presentó desde las dos de la tarde de este viernes y hasta las nueve de la mañana de este sábado no había sido restablecido.

“De que sirve ser vecinos de un puerto de primer mundo, la infraestructura en el servicio de distribución de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad es deficiente y eso nos afecta a todos los que vivimos aquí o bien tenemos un negocio, pues mucha gente que trabaja en el puerto viene aquí a comer, arreglar su camión de la pinchadura de una llanta entre otros servicios que se prestan aquí”, agregó Puente Vázquez.

La colocación de la red de energía eléctrica en el ejido Ricardo Flores Magón data desde hace cuando menos 40 años y mucho de los transformadores no responden a la alta demanda en el consumo por parte del público usuario.